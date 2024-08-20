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حاول إقامة علاقة معها في السيارة.. القبض على سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي

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حاول إقامة علاقة معها في السيارة.. القبض على سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي

اة
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الثلاثاء، 20-08-2024 10:56 ص

 

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة سائق تطبيق النقل الذكي الجديدة، والمتهم بالقيام بأعمال خادشة تجاه مندوبة مبيعات في الشروق.

حيث كشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، اتهام مندوبة مبيعات في شركة لسائق سيارة تابعة لأحد شركات النقل الذكي، لقيامه بأعمال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة برفقته في الشروق.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية في القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (مندوبة مبيعات بإحدى الشركات – مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بأعمال خادشة للحياء حال استقلالها السيارة.

 

حيث قررت فتاة الشروق، أمام أجهزة المباحث في القاهرة أنها طلبت منه الدخول لمحطة وقود بدعوى سحب مبلغ مالى من ماكينة الصراف الآلى، إلا أنه عقب نزولها لاذ بالفرار.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة المباحث في القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة " له معلومات جنائية " والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

 

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المبلغة عقب طلبها تغيير خط سير الرحلة والدخول لإحدى محطات الوقود، فقام بالتعدى عليها بالسب وانصرف.

 

وفي سياق متصل طلبت النيابة في القاهرة تحريات المباحث حول واقعة اتهام فتاة أجنبية لسائق بخدش حيائها، بالإضافة لقرارها بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه والتحفظ على السيارة والاستماع لأقوال السائق الذي نفى الواقعة.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن السائق قام بعرض صور من خلال هاتفه المحمول على الفتاة خلال توصيلها في رحلة عبر التطبيق الذي يعمل عليه السائق بسيارته.

 

وتابعت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في المعادي، أن السائق حاول إقامة علاقة غير شرعية مع الفتاة، إلا أنها انزعجت وطلبت منه التوقف بالسيارة ثم غادرتها وفر السائق هاربا.

 

وتوجهت الفتاة إلى قسم شرطة المعادي وحررت محضرا في سائق التطبيق الشهير وقررت بأن سائق تطبيق شهير كانت برفقته لتوصيلها إلى أحد الأماكن قام بعرض صور خادشة عليها محاولا إقامة علاقة معها.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغ من فتاة أجنبية تضررت فيه من سائق تطبيق شهير قام بعرض صور عليها خادشة للحياء محاولا إقامة علاقة معها.

 

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على السائق وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجهة اليه، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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