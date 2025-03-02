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حالته ميئوس منها.. تدهور حالة إبراهيم شيكا ونقله للعناية المركزة

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الأحد، 02-03-2025 11:35 ص

 

أعلنت زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق نقله للرعاية المركزة، بعد ما تدهورت حالته الصحية بسبب المرض الخبيث .

 

وقالت في فيديو عبر حساب اللاعب علي موقع تيك توك: "شيكا اتحجز في المستشفي الجوي ، وأول يوم رمضان مقضنهوش في بيتنا ، ادعوا له ربنا يشفيه ويعفو عنه".

 

وأكدت هبة التركي، زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أوصى على إبراهيم شيكا في المستشفى، وأشارت إلى أنه لم يتكفل أي شخص بعلاج زوجها من الوسط الرياضي.

 

وقالت التركي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، إن الفنان تامر حسني طلب التواصل معنا من خلال فيديو صورته لزوجي إبراهيم، إضافة إلى أن الداعية الإسلامي الدكتور وسيم يوسف هاتفني ووعدني بمساعدتنا.

 

وتابعت زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، أن وزارة الشباب والرياضة طلبت نقل إبراهيم لمعهد الأورام، ولكن المعهد أخبرني أن حالته ميئوس منها.

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