جريمة تهز القليوبية.. اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه فأنهي حياة عائلة بأكملها

كشفت التحقيقات الأولية، تفاصيل جديدة بواقعة قيام عاطل بقرية كفر منصور مركز طوخ بالقليوبية، بقتل زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه، ما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

وأثبتت التحريات الأولية، أن المتهم اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه، فقرر التخلص منهما، كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سوابق إجرامية سابقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

ودلت التحريات الأولية في الواقعة إلى قيام عاطل يدعي ع ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبـ.ح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه، حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه في حاله خطرة بالعناية المركزة.

القي القبض علي المتهم وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والإستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.