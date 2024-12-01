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تعليق صادم من فجر السعيد بعد سحب الجنسية من فنانة شهيرة

الأحد، 01-12-2024 12:30 م

 

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال.

وقالت خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس: "لوسمحتي شيلي الكويتية وحطي اسم أبوج ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها ….هذا يعتبر حالياًبحكم القانون تزوير ….وشووووكررررن والحجي للفنانة شمس بعد شيلي لقب الكويتية لأن هذا تزوير لايقبل فيه القانون..موكل وحده ماتبي بلد المنشأ قالت أنا كويتية".

والجدير بالذكر، صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.

ووفقاً للمرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

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