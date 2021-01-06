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"ترامب" يستنجد بالشرطة ويرفض الخروج من البيت الأبيض

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 06-01-2021 08:26 م الطيب حسين
استنجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشرطة داعيًا إياها إلى السماح لأنصاره بالدخول إلى المنطقة التي يتواجد بها.

وأكد أنه لن يعترف أبدًا بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي وفاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويتزامن هذا مع تنظيم أنصاره مظاهرات لرفض التصديق على النتيجة بالكونجرس اليوم.

 وواصل التشكيك أيضا في انتخابات ولاية جورجيا على وجه التحديد والتي قال إن التزوير فيها امتد إلى انتخابات الكونجرس، والتي أشارت لفوز الديمقراطيين بها.

وخرجت العديد من التقارير التي تشير لأن أنصار ترامب المتواجدين للاستماع إلى كلمته التي يلقيها قبل جلسة الكونجرس بنحو 30 ألف شخص.
 

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