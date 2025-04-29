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تحريات الأمن تفجر مفاجأة بعد اتهام أفشة بتحرير شيك بدون رصيد

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الثلاثاء، 29-04-2025 09:40 ص

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات اتهام محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بتحرير شيك بدون رصيد.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن أفشة حرر شيكا لأحد الأشخاص وأعطاه الأخير لشخص آخر لصرفه في البنك وحينها تم إصدار أمر بإيقاف الصرف بسبب عدم تواجد صاحب الشيك.

وأضافت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الشاكي حاول صرف الشيك وحينما فشل في ذلك اعتقد أنه بدون رصيد فقام بتحرير محضر في قسم الشرطة اتهم فيه لاعب الأهلي بإصدار شيك بدون رصيد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان تضمن ورود بلاغا من شخص اتهم لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة بالنصب عليه وتحرير شيك بدون رصيد له.

 

وذكر صاحب البلاغ أنه تحصل من اللاعب محمد مجدي أفشة على شيك مقابل تقديم بعض الخدمات إلا أنه حينما توجه إلى البنك وجده بدون رصيد فقام بتحرير محضر بالواقعة.

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