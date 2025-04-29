تبولوا على باب شقتها.. الداخلية تضبط 9 متهمين بأذية طليقة شقيقهم بالإسكندرية

مقطع فيديو لـ سيدة الإسكندرية تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد ظهر به مجموعة من الأشخاص يقومون بمضايقة سيدة أمام باب شقتها ويتبولون على الشقة، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية كشفت التفاصيل وتمكنت من ضبط 9 أشخاص بالواقعة.

القصة الكاملة للتعدي على سيدة الإسكندرية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استغاثت فيه سيدة من تضررها من طليقها وأشقائه بعدما قاموا بالتعدي عليها وأنجالها في الإسكندرية وأيضا بالتبول أمام باب شقتها والقيام ببعض الأفعال المشينة ضدها وهو ما نال ردود أفعال مثيرة من المتابعين.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو الخاص بـ سيدة الإسكندرية، وكشفت ملابسات المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن مقطع الفيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها وأشقائه وأنجالهم لقيامهم بالتعدي عليها وأنجالها بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجاري تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بتضررها من (طليقها وعدد من أقاربه) لقيامهم بالتعدى عليها وأنجالها ومضايقتهم لوجود خلافات أسرية بينهم.

حيث أكدت تحريات أجهزة وزارة الداخلية أن سيدة الإسكندرية انفصلت عن زوجها وبعد ذلك قام بمساعدة عددا من اقاربها بالتوجه إلى شقتها في الإسكندرية والتعدي عليها والتبول أمام باب شقتها وهو ما رصدته كاميرات المراقبة في العقار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 9 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حيث اعترف المتهمين بقيامهم بمضايقة السيدة والتوجه إلى مسكنها والقيام بالتبول أمام باب الشقة كما جاء في الشقة بغرض مضايقتها بسبب طليقها وانفصالها عنه.