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تامر أمين عن شائعة ارتباطه ب«سما المصري» «كان حلم عمري»

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تامر أمين عن شائعة ارتباطه ب«سما المصري» «كان حلم عمري»

samamas
تامر امين وسما المصري
Native
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الإثنين، 19-09-2022 05:54 م نسمه عبد الوهاب
قال تامر امين عن فيديو لسما المصري، صرحت فيه بأنه كان يريد الارتباط بها، قال خلال لقائه مع الإعلامية رقية اليزيدي، ببرنامج «العنيدة»، المذاع عبر فضائية «الشمس»: «كان نفسي، كان حلم عمري، أنا بشتغل وبكون نفسي طول عمري بس مرضيتش بيا، عشان مش مستوايا، أنا إيش وصلني».
وأوضح أن هناك قدرا من العقل على الناس في تصديق ما يتم نشره، متابعًا: «هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه، الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد».
 

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