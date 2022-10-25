الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
توقيت مصر 23:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جهود ضخمة في الدول العربية نحو التحول الرقمي

فضيحة بالصور.. فنانة عربية شهيرة في أحضان سفير إسرائيل بالبحرين

فنان سعودي شهير يكشف أغرب ما وجده عند زيارة قبر أمه

بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

تطور مفاجئ في بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد والد حسام حبيب

فنانة شهيزة: لما جوزي شاف المشهد ده رفض ينام معايا

لاعب مصري جديد في أرسنال.. والنادي يرفض طلب انضمامه إلى المنتخب

احتجاز مدرس مصري في الكويت بسبب ما فعله مع ٦ طلاب

ADS
 

بيان من أسرة حسني مبارك بعد وفاة فريد الديب

images
مبارك والديب
Native
Teads
الثلاثاء، 25-10-2022 11:53 ص
نعت أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، المحامي فريد الديب، حيث نشر علاء مبارك نعيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 
وقال علاء مبارك "إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ نتقدم بخالص العزاء و المواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن  يلهم أهله الصبر والسلوان ؛لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فية الاخرون ، ربنا يرحمه". 
وتوفى اليوم الإثنين، فريد الديب محامي أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد معاناة مع المرض. 
ولم تعلن أسرة المحامى الكبير فريد الديب بعد موعد تشييع جنازته، حسبما صرحت زوجته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية. 
يعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء فى عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى

وكانت كشفت مصادر، عن آخر التطورات الصحية للمحامي الشهير فريد الديب الذي يعاني من مرض السرطان.
وذكرت المصادر، أن الديب غادر  أحد المستشفيات، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، الخاصة بجلسات العلاج الطبيعي، ومن المقرر أن يواصل جلسات العلاج والرعاية الطبية بمنزله.
وأضافت أن الحالة الصحية للمحامي فريد الديب مستقرة، ويتلقى العلاج من السرطان الذي أعلن عن معاناته منه.
وكان الديب قال  خلال إحدى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى، وترافعه في القضية "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعاني من السرطان".
ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام وأشهرها محاكمة القرن التي حصل فيها على براءة للرئيس الراحل حسني مبارك بسبب أحداث ثورة يناير 2011.



 

إقرأ ايضا

فضيحة بالصور.. فنانة عربية شهيرة في أحضان سفير إسرائيل بالبحرين

77631

فنان سعودي شهير يكشف أغرب ما وجده عند زيارة قبر أمه

20221023103609369

بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

أخبار متعلقة

202202121210131013

الكشف عن سبب وفاة المحامي فريد الديب

image

إبراهيم عيسى يرد على انتقادات علاء مبارك.. والأخير: هنا يجب أن تتوقف

196-160850-health-lawyer-farid-el-deeb_700x400

نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته