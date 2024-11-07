بيان عاجل من الأرصاد.. أمطار وتقلبات جوية

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد من تقلبات جوية في حالة الطقس واستمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مرسى مطروح) ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت. أما بالنسبة لباقى الأنحاء فتشهد استقرار في الأحوال الجوية .

توقعات هيئة الأرصاد لـ طقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح، وفق بيان الأرصاد.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الادارية 28 17

6 اكتوبر 27 17

بنها 27 18

دمنهور 26 17

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 27 18

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 18

طنطا 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الاسماعيلية 28 16

السويس 28 18

العريش 26 15

رفح 25 14

رأس سدر 28 17

نخل 27 12

كاترين 20 10

الطور 28 17

طابا 27 19

شرم الشيخ 30 22

الاسكندرية 26 17

العلمين 24 18

مطروح 22 19

السلوم 22 15

سيوة 24 15

رأس غارب 30 21

الغردقة 31 20

سفاجا 31 20

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 27 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 14

أسيوط 28 14

سوهاج 29 15

قنا 31 16

الأقصر 31 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 16

أبوسمبل 29 17