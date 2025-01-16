بعد شكوى العديد من مستمعي القناة.. بيان عاجل من إذاعة القرآن الكريم

أصدرت إذاعة القرآن الكريم، بيانًا بعد شكوى العديد من متابعي الإذاعة من عدم تضمين الأذان بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل في خريطة الدورة الإذاعية الحالية.

المساحة الكبيرة لتلاوات الشيخ

وقالت الإذاعة في بيان لها، اليوم، إنه بسبب المساحة الكبيرة لتلاوات الشيخ مصطفي إسماعيل والتي تتضمن تلاوات جديدة له في الدورة الحالية لخريطة إذاعة القرآن الكريم، سيتم بث الآذان بصوت الشيخ الجليل مصطفي إسماعيل في الدورة القادمة.

وأشار البيان إلى أن ذلك القرار يأتي ضمن تنويع وإثراء مستمر لخريطة التلاوة والآذان ، وكذلك الابتهالات الدينية التي يجري بحث ضبطها وتحسينها.