بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة: تأثيري أقوى من الدعاة.. وتامر حسني: ربنا يثبتك

وجهت المطربة السعودية وعد رسالة إلى جمهورها، دعتهم فيها إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين.

وأوضحت أنها كانت تحرص على حضور ما وصفتها بـ"جلسات الذكر" حتى قبل ارتدائها الحجاب، مشيرة إلى أن تصريحاتها تصل إلى جمهور أوسع مقارنة بما يقدمه الدعاة الدينيون، نظرًا لتأثيرها الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وعد مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستجرام"، قالت فيه: "كنت أحضر جلسات الذكر منذ فترة طويلة، وعندما أتناول موضوعًا معينًا، فإنه ينتشر بصورة أكبر من حديث الدعاة. فأنا شخصية عامة ومعروفة، وكلامي يصل إلى جمهور متنوع وشريحة أوسع. ومع ذلك، أكنّ كامل الاحترام والتقدير للدعاة".

وأضافت وعد: "لا أنتقد سوى الأمور التي تؤذي الناس، وأدعوهم دائمًا إلى عدم الحكم على الآخرين. فقد يكون في قلبي أمور لا يعلمها أحد".

رسالة من تامر حسني إلى وعد

وفي السياق، أعرب الفنان تامر حسني عن دعمه للمطربة وعد بعد إعلانها ارتداء الحجاب وحذف جميع صورها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تامر منشورًا عبر إنستجرام جاء فيه: "مليار مبروك يا وعد، أسأل الله أن يوفقك ويثبتك ويجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة".

وفاجأت وعد جمهورها بإعلان قرار ارتداء الحجاب، مما أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وانهالت عليها التهاني من متابعيها، الذين أبدوا سعادتهم ودعمهم لخطوتها الجديدة.