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براءة تامر أمين من قضية «إهانة الصعايدة»

الإعلامي تامر أمين
تامر أمين
 
الإثنين، 26-04-2021 02:15 م

برأت محكمة جنح مدينة نصر الإعلامى تامر أمين من تهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصرى ورفض الدعوي المدنية.
وقدم الإعلامى تامر أمين، اعتذارا عن إهانته لأهالى الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى تعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".    
وصرح المستشار هيثم عباس أن الجنح المباشرة شرط لاقامتها أن يصيب رفعها ضرر شخصي مباشر ولا مجال لرفعها من اى شخص يتخذ نفسه ممثلا عن المجتمع وهذا منوط بالنائب العام فقط و يصح قانونا إقامة جنح البلاغ الكاذب ضد رافع مثل تلك الجنح حفاظا على عدم الزج بالأشخاص فى قفص الاتهام وما يلاقوه من قلق من الزج بهم بالسجن .
 

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