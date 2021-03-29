الإثنين 29 مارس 2021
توقيت مصر 13:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير: عقد مدرب المنتخب السابق وصل إلى حد «الهبل»

أول تعليق من الرئيس على تعويم السفينة

عادة تفعلها السيدات عند الاستحمام قد تؤدي للعمى

بدء محاكمة تامر أمين في قضية إهانة الصعايدة

أسامة ربيع يكشف كيف تم تعويم السفينة: سنحصل على تعويضات

قرار عاجل من تركي آل الشيخ بشأن ضحايا قطار سوهاج

قرار سعودي باستبعاد 54 خطيبًا وإمامًا والكشف عن السبب

حادث أم انتحار؟.. فيديو مروع للحظة مقتل إيمان نايل

أستراليا.. إقالة وزيرة الدفاع بسبب فضيحة اغتصاب

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

بدء محاكمة تامر أمين في قضية إهانة الصعايدة

19_2021-637494237941527957-152
تامر أمين
 
الإثنين، 29-03-2021 10:52 ص

بدأت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة محاكمة الإعلامي الموقوف تامر أمين، لاتهامه بإهانة الشعب في الجنحة المباشرة المقامة من المحامي أشرف ناجي، ويتهمه فيها بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة النهار، قبل صدور قرار إيقافه لإحالتها لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي.
وطالب مقدم البلاغ بإصدار أمر بالتحقيق جاء نصه كالتالي: مقدمه مواطن مصري من أقصى الصعيد من محافظة أسوان عروس الصعيد بلد التاريخ والحضارة العريقة؛ نتيجة جهل ضد الإعلامي تامر أمين المبلغ ضده؛ وثبت أنه يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين، حيث قال على الهواء مباشرة : «الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات»، مؤكدا أن كلامه عار عن الحقيقة، والحقائق التاريخية وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كل العصور.
وتابع : المرأة في حياة الصعيدي مصانة، وهي أشبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، ليتجسد شعور الغيرة في أشد صورة على زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته، ليصل حتى لبنات قريته، فكثير ما سمعنا هذه الجملة واصفةً حاله «أصله صعيدي ودمه حامي».
وطالب في ختام الجنحة المباشرة، بتوقيع العقوبة عليه لقيامه بنشر بيانات واخبار كاذبة في الخارج عن الاوضاع الداخلية للمصريين، وعن أحوال اهالينا الكرام في الصعيد والريف ادي الي تكدير الامن والسلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وبمكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة العربية كلها مما اضر بالمصالح القومية بالإضافة الي قيامه بازدراء فئه كبيرة من الشعب المصري ونشره كلمات قذف وازدراء واهانة لطائفة كبيرة من الشعب المصري مما اساء لمصر ولجميع المصريين في الداخل والخارج، وكان من شأنه اثارة الحزن والإحباط وتكدير الامن والسلم العام.
 

إقرأ ايضا

الرئيس-السيسي

أول تعليق من الرئيس على تعويم السفينة

15056965151580721516

أسامة ربيع يكشف كيف تم تعويم السفينة: سنحصل على تعويضات

458492Image1

قرار عاجل من تركي آل الشيخ بشأن ضحايا قطار سوهاج

أخبار متعلقة

50

«قسطرة بالدماغ».. صالح الجسمي يخضع لجراحة خطيرة: ادعولي

Capture

مشاداة بين تركي آل الشيخ وإعلامي سعودي شهير تنتهي بـ«بلوك»