بالأسماء.. وفاة 27 فناناً وفنانة في 2024

غيب الموت ما يقرب من 27 نجما فنيا ما بين التمثيل والغناء بعد رحلة من العطاء الفني الكبير، إذ سطر كل نجم منهم تاريخا حافلا من الأعمال المتميزة التي تظل خالدة في أذهان الجمهور وعشاق الفن في مصر والعالم العربي.

ونستعرض لكم حصاد 2024 لـ وفيات النجوم في السطور التالية:

صلاح السعدني

توفي الفنان الكبير صلاح السعدني، في 19 أبريل 2024 ، وذلك عن عمر ناهز الـ 81 عاما بعد صراع مع المرض.

مصطفى فهمي

توفي الفنان مصطفى فهمي،عن عمر يناهز 82 عامًا، في 30 أكتوبر 2024.

حلمي بكر

في 1 مارس 2024 رحل عن عالمنا الملحن حلمي بكر عن عمر يناهز الـ 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

الملحن محمد رحيم

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ45 عامًا.

حسن يوسف

توفي الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاما، يوم 29 أكتوبر 2024.

شيرين سيف النصر

توفيت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، يوم 13 أبريل 2024 عن عمر ناهز الـ 56 عاما.

جميل برسوم

توفي الفنان القدير جميل برسوم، يوم 4 مارس 2024 بعد صراع مع المرض.

ناهد رشدي

توفيت الفنانة القديرة ناهد رشدي، في 14 سبتمبر 2024 بعدص صراع مع المرض.

عادل الفار

في يوم 21 نوفمبر 2024 رحل الفنان عادل الفار عن عمر يناهز الـ64 عامًا، بعد قضاء حوالي 23 يومًا في العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية مع سرطان الكبد.

أحمد فرحات

رحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات، في 21 يوليو 2024 بعد معاناة مع الإصابة بجلطة في المخ.

تامر ضيائي

رحل الفنان تامر ضيائي، عن عالمنا، في 17 يوليو 2024 بعد صراع مع المرض.

الشاعر أحمد علي موسى

رحل عن عالمنا الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، يوم 18 أكتوبر 2024، عن عمر يناهز الـ 45 عامًا.

شريفة ماهر

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبير شريفة ماهر عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك في 26 أكتوبر 2024 .

المنتج والمؤلف فاروق صبري

في 12 يونيو 2024، رحل عن عالمنا المنتج والمؤلف فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، وذلك بعد صراع مع المرض.

حمدي الرملي

توفي يوم 10 نوفمبر 2024 الفنان حمدي الرملي، بعد صراع مع المرض.

المنتجون حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

رحل عن عالمنا المنتجون الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، في 1 أغسطس 2024 ، إثر تعرضهم لحادث سير على طريق الضبعة.

فاروق عيطة

توفي الفنان فاروق عيطة، يوم 17 مارس 2024 عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

المؤلف عاطف بشاي

رحل عن عالمنا في 30 أغسطس 2024 السيناريست والمؤلف الكبير عاطف بشاي بعد صراع طويل مع المرض.

المخرج عصام الشماع

في 29 أبريل 2024 توفي المخرج والكاتب الدكتور عصام الشماع عن عمر يناهز الـ69 عاما.

خالد جمال الدين

في 27 نوفمبر 2024 رحل عن عالمنا الفنان خالد جمال الدين، إثر ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

محمد بسيوني

توفي الفنان محمد بسيوني، في 16 أغسطس 2024 بعد صراع مع المرض.

محمد نصر

توفي الفنان محمد نصر في 26 يوليو 2024 عن عمر ناهز الـ 55 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

محمود بندق

توفي الفنان الكوميدي محمود بندق في 5 أغسطس 2024 بعد صراع مع المرض، وذلك بعد فترة من تعرضه لظروف صحية صعبة، اضطر الأطباء وقتها لبتر ساقه.

مها عطية

رحلت الفنانة مها عطية بعد 27 عامًا من اعتزال التمثيل، وذلك في 11 يونيو 2024 عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

حمادة عبد الحليم

رحل عن عالمنا الفنان حمادة عبد الحيلم، يوم 26 سبتمبر 2024، وذلك بعد صراع مع المرض.