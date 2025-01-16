باع أثاث منزله ولم يتبق إلا سرير وكرسي.. فنان شهير يستغيث

أثارت صورة الفنان إحسان الترك تعاطفًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو راقد على سريره في وضع صحي متدهور. وناشد الترك زملاءه في الوسط الفني إسناد بعض الأعمال له لسد احتياجاته المادية الأساسية، مشيرًا إلى أنه يعيش أزمة خانقة تهدد استقراره.

الوضع المادي الحرج

صرّح الفنان إحسان الترك بأنه مهدد بالطرد من منزله في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة خلال شهر، موضحًا أنه قد اضطر إلى بيع كافة أثاث منزله ولم يتبقَّ له سوى سرير وكرسي. وأعرب عن أمله في الحصول على أدوار تمثيلية تساعده على تأمين لقمة العيش وسداد إيجار العقار الذي يسكن فيه.

اتهام بإقصاء جيله الفني

في تصريحات سابقة، أبدى إحسان الترك استياءه من إقصاء جيله الفني، مؤكدًا وجود مؤامرة لإبعاد العديد من الفنانين القديرين عن الساحة. وقال: "أنا وغيري من الممثلين الأكفاء قاعدين في البيت بدون عمل، رغم أن هناك من هم أقل كفاءة منا ولديهم فرص عديدة."





دعم من النجم محمد رمضان

على إثر هذه التصريحات، عبّر النجم محمد رمضان عن دعمه للترك ووعده بمشاركته في أعماله الفنية. وبالفعل، ظهر إحسان الترك في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث علّق رمضان على مشاركته قائلاً: "الفنان القدير إحسان الترك نورت المسلسل." وردّ الترك قائلاً إن رمضان هو بمثابة "ابنه البار".

مشاجرة مع مالك العقار

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا قبل عدة أشهر، دخل الترك في مشاجرة كبيرة مع مالك العقار الذي يسكن فيه، بسبب مطالبة الأخير بزيادة قيمة الإيجار. تصدرت هذه المشاجرة منصات التواصل الاجتماعي آنذاك، ما دفع الكثيرين للتفاعل مع معاناة الفنان.

ردود فعل متباينة

أثارت استغاثة إحسان الترك تعاطفًا واسعًا بين الجمهور وزملائه في الوسط الفني، وسط مطالبات بضرورة دعم الفنانين الذين يعانون من أزمات مماثلة. ويظل السؤال قائمًا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الوسط الفني لدعم الفنانين القدامى وضمان حياة كريمة لهم.