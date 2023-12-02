"اللي هيحاسبني ربنا".. مروة عبد المنعم تعلن ارتداء ابنتها الحجاب

السبت، 02-12-2023
03:46 م
نسمه عبد الوهاب
كشفت الفنانة مروة عبد المنعم
، ارتداء ابنتها "حور"، الحجاب بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".
وظهرت "مروة" برفقة ابنتها التي قررت ارتداء الحجاب
، وعلقت: "فخورة ببنتي، أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه، كفاية بقى تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه وإزاي البنت اتحجبت ومامتها لأ، يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا، هو اللي عالم بالخبايا".
ولاقت الصورة وقرار ارتداء ابنة مروة الحجاب تهنئة العديد من متابعيها، قائلين: "ما شاء الله تبارك الله، قمر ربنا يبارك فيها ويفرحك بيها، عقبالك إن شاء الله، ما شاء الله قمراية ربنا يبارك لك فيها، ربنا يبارك فيها ويثبتها ويفرحك بيها يا رب، عسولة أوي ربنا يثبتها ويحفظها عقبالك يا رب".