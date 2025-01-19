العريس المتزوج من 3 في ليلة واحدة يكشف مفاجأة جديدة.. إليكم الحقيقة

كشف شاب مصري يٌدعى " أحمد عادل " مفاجأة جديدة بشأن زواجه من 3 فتيات في يوم واحد ، مؤكدا أنه تزوج اثنتين فقط وليس 3 زوجات .

وقال أحمد عادل في تصريحات للعربية : "الحقيقة أنها لم تكن 3 زيجات بل كانت 2 فقط، تزوجت الأولى وبعد 6 أشهر فقط تزوجت الثانية، وذلك بموافقة زوجتي الأولى، ولم تكن معترضة على ذلك، بل قامت بمشاركتي فرحتي بارتدائها فستانا أبيض في نفس اليوم . مٌشيرا إلى أن الفتاة الثالثة كانت موجودة في المكان فشاركتهم الصور .

وأضاف: "تحدثت مع زوجتي الأولى عن رغبتي في الزواج بعد 6 أشهر من زواجنا، وأبدت موافقتها على ذلك، واختارت معي العروس وأصبحتا صديقتين، إلى أن تم تحديد موعد الزفاف، وكانت زوجتي الأولى سعيدة، ما كان سببا في زيادة سعادتي بالزيجة الجديدة".

وكانت مواقع التواصل ضجت بواقعة زواج شاب من 3 فتيات في يوم واحد، حيث ظهر برفقتهن مرتديات فساتين الزفاف البيضاء، بينما بدا على الزوجات الفرحة.







