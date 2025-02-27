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الشاب المصفوع من عمرو دياب: حكم المحكمة أدان الفنان بتغريمه 200 جنيه

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الخميس، 27-02-2025 01:07 م

 

كشف الشاب "سعد أسامة"، المجني عليه في "واقعة الصفع" من الفنان عمرو دياب، عن تفاصيل جديدة بعد قرار محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد تغريم الفنان 200 جنيه.

وقال "سعد أسامة"، إنه سيقوم باستشارة المحامي الخاص به عما إذا كان سوف يتقدم بدعوى تعويض مدني ضد الفنان "عمرو دياب" بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الاعتداء عليه بالصفع، من عدمه.

وتابع "سعد" أن الحكم أثبت إدانة الفنان عمرو دياب في الواقعة، مشيرًا إلى أنه رفض مبالغ مالية في بداية الواقعة للتنازل عن الدعوى المقامة، لكنه رفضها وأراد الاعتذار فقط، وهو ما قابله الطرف الثاني بالرفض.

وقضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد حكم تغريم الفنان "عمرو دياب" 200 جنيه، في واقعة اتهامه بصفع شاب داخل فندق شهير بالتجمع الخامس، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع".

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