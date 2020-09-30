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"السيسي" للأمم المتحدة: نهر النيل شريان الحياة

السيسي
الرئيس السيسي
 
الأربعاء، 30-09-2020 07:05 م محمد فضل - متابعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، إن نهر النيل يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت بها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.
وأضاف أن ثراء التنوع البيولوجي وحمايته يؤثر على كل مناحي الحياة، ولذلك مصر وضعت نظاما فعالا لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لحضارة تجسدت بها الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن مصر حرصت دوما على استدامة أيكولوجيا حوض النهر، وتعزيز التعاون العابر للحدود بين دوله بالنظر لكون المياه هي حجر الزاوية في جهودنا للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي.
 

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