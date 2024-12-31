الرئيس يوجّه بسرعة طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة

كشفت الحكومة المصرية عن وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح شركات القوات المسلحة الأربع التي سبق الإعلان عن طرحها.

وسبق أعلنت الحكومةعن توجه لطرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية وهي شركات وطنية وصافي وسايلو وشيل أوت .

وقالت الحكومة أنها تستهدف أن يكون تم طرح شركتي وطنية وصافي بحلول منتصف عام 2025 ويكون طرحهما في البورصة، أما الشركتان الأخرييان فتكونان نهاية عام 2025.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وجود فرص كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من برنامج الطروحات سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.

وترأس مدبولي اجتماع لجنة الطروحات الحكومية لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ رانيا المشاط ووزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للعام المقبل، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، لتحقيق مستهدفات الدولة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

وتناول الاجتماع الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية في سبيل طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات وفق المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات موقف عدد من الشركات الجاري التعامل معها في إطار برنامج الطروحات، وتشمل "الأمل للبلاستيك" و"سيد للمستحضرات الطبية" و" مصر للمستحضرات الطبية"، وما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة "ميدور" لتكرير البترول.