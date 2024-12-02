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استخراج جثمان فتاة من المقابر والقبض على والدها.. ماذا يحدث في بني سويف؟

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الإثنين، 02-12-2024 06:53 ص

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، لاتهامه بقتل ابنته ذات الـ 17 عامًا، ودفنها داخل المقابر بمركز  جنوب محافظة بنى سويف .

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا على يد والدها ودفنها بمقابر العائلة بمحافظة بنى سويف ، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وجرى اخطار جهات التحقيق التي صرحت باستخراج الجثمان من المقابر ونقله إلى المستشفى وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب، ويدعى؛ «ر.ع» 50 عامًا، وبالتحقيق معه اعترف بفعلته، موضحًا دوافعه التي لا تزال غير واضحة، وجاري عرض المتهم على جهات التحقيق.

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