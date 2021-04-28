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إياد نصار: لا أرفض أعمال فنية لأن عليّ أقساط مدارس

إياد نصار مع يوسف الحسيني
إياد نصار
 
الأربعاء، 28-04-2021 06:19 م محمد فضل
كشف الفنان إياد نصار، الذي جسد شخصية الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني في مسلسل "الاختيار2"، أنه لا يرفض الأعمال الفنية التي تُعرض عليه وليس عنده رفاهية قول "لا" لأن لديه التزامات وأقساط مدارس الأولاد.

وأضاف "نصار" أثناء حلوله ضيفا على برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة القناة الأول:"المخرج محمد ياسين يشكل لي عقدة في حياتي، فهو ساهم بشكل كبير في صياغة شكل مشروعي الفني، بعد تعاونا سويا في مسلسل (الجماعة) و(الموجة حارة) و(أفراح القبة)، فهو مخرج لديه القدرة على قول لا، والصمود لتقديم ما يريده فقط".

وتابع: هذا لا أنا لا أستطيع القيام به، فعليّ التزامات وأقساط ومدارس، لا أمتلك رفاهية كلمة لا، هناك ممثل أمريكي يدعى ويليام ديفو، سُئل على أعماله التي ليست على مستوى فني قوي، أجاب أنه أوقات لا يجب أن يمثل بل يجب أن يعمل".

واستكمل: لا أريد تقديم أعمال ليست جيدة للدرجة المهينة، فهناك أعمال تُعرض علي أقل وصف لها (غبية)، وزوجتي تساند قراري بالرفض، ولكن أنظر لأبنائي ولأقساطهم، وأوافق على أعمال لا تقنعني.
 

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