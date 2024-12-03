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إمام الحرم المكي السابق: تم إيقافي عن الإمامة واتجهت لعمل إعلانات

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الثلاثاء، 03-12-2024 08:21 ص

 

 

كشف الداعية عادل الكلباني عن مصدر دخله بعد إيقافه عن الإمامة.

 

وقال خلال لقاء مع قناة "العربية" : " أعيش على الإعلانات، ومطعم صغير" ، مشيرا إلى أن الإعلانات تكون حسب الموسم.

 

وردا على سؤال حول التوقعات بالعودة إلى الإمامة، أجاب: " نرجو ذلك"، وتابع في رده على سؤال : " هل هناك مساعي للعودة": " أنا اكتفيت بما مضى لأن ارتباط المسجد ما عاد يناسبني، أنا كنت رجل مواظب 100%".

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