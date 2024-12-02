أول صور.. القبض على رجل أعمال أنهى حياة زوجته في التجمع الخامس

ألقت قوات الأمن القبض على رجل أعمال متهم بإنهاء حياة زوجته مرام أسامة العماوي، خنقا بعد خلافات بينهم في شقة الزوجية.

اعترافات المتهم بإنهاء حياة زوجته مرام أسامة العماوي

حيث أكد المتهم م (س) رجل أعمال وصاحب شركة، أمام فريق المباحث في القاهرة وخلال التحقيقات التي أجريت معه أنه لديه ابن من زوجه سابقة وأن زوجته المجني عليها لديها بنتين من زوج سابق، وأنهم تزوجا قبل عام واحد، ولم يكن هناك بينهم ثمة مشكلات.

المتهم بانهاء حياة زوجته مرام أسامة العماوي

وتابع المتهم في أقواله، أنه شخص عصبي بطبيعته وأن المجني عليها كانت تحمل نفس صفاته وهي العصبية ونشبت بينهم خلافات زوجية في يوم الواقعة ولم يدري بما قام به مرددا «مكنش قصدي أعمل حاجة زي دي»، نافيا القصد من ارتكاب الواقعة.

وأكمل المتهم أن زوجته عانت خلال 5 أيام من الإصابة حتى كتب على أحد جروبات الأصدقاء بأنه يطلب طبيب أنف واذن مختص بحالتها لعلاجها وتوفير العناية اللازمة لها، حتى قام بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولم يكن يدري عن إصابتها.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة عن جريمة رجل الأعمال التي ارتكبها بحق زوجته في القاهرة الجديدة.







حيث أشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، إلى أن الزواج تم قبل عام، وأن المجني عليها كانت متزوجة ولديها بنتين والمتهم كان متزوج ولديه إبن وتزوجها في غضون عام 2023 وعلاقتهم يعرف بها الجميع إلا أن خلافات نشبت بينهم قام على أثرها بإنهاء حياتها.

وقالت أسرة مرام فتاة القاهرة الجديدة «أن زوجها قام بخنقها حتى أصيبت بقطع في البلعوم وتركها في المنزل 5 أيام ثم بدأ يبحث عن طبيب أنف وأذن لها، وتم نقلها للمستشفى ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي وأجرت 6 عمليات لإنقاذها إلا أنها توفيت».

وشرح التقرير الطبي الخاص بـ فتاة القاهرة الجديدة أسباب الوفاة، مؤكدا أنها بسبب قطع في البلعوم بطول 8 سم مع وجود سحجات على الرقبة بسبب الخنق، حيث تبين أن الفتاة أصيبت بصديد في القصبة الهوائية والبلعوم جراء القطع الذي أصيبت به.

زوج مرام أسامة العماوي المتهم بانهاء حياتها

أكدت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة التي باشرها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن زوج المجني عليها احتجزها 5 أيام في المنزل وهي مصابة بقطع في البلعوم، مما تسبب في حدوث نزيف وصديد على البلعوم والقصبة الهوائية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في القاهرة الجديدة بعدما خنقها وتسبب لها بإصابة في البلعوم تم نقلها إلى المستشفى إلا أنها توفيت بعد أيام قليلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال سيدة بالغة من العمر 32 عاما مصابة بـ قطع في البلعوم وسحجات على الرقبة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الفتاة تدعى م ا بالغة من العمر 32 عاما مصابة بقطع في البلعوم بادعاء خنق، كما تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

وبعد ذلك وردت إشارة من المستشفى لأجهزة أمن القاهرة تضمنت وفاة السيدة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على زوجها وتم نقل الجثمان إلى المشرحة للوقوف على ملابسات الواقعة.









