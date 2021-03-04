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أول تصريح لـ قطر بعد اجتماع سامح شكري

مصر وقطر
مصر وقطر
 
الخميس، 04-03-2021 05:12 م محمد فضل
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن بلاده تسعى لإعادة العلاقات مع مصر إلى “دفئها” و”نصابها الطبيعي”.

تصريحات وزير خارجية قطر جاءت خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس الأربعاء، على هامش انعقاد أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: “في يناير الماضي، شهدنا قمة مجلس التعاون الخليجي في (محافظة) العلا (السعودية)، وصدر عنها البيان الذي أنهى الأزمة الخليجية مع دول الرباعي، وكان هناك لجان متابعة قامت بالاجتماع، منها اجتماع قطري مصري وكان إيجابيًا وبه بعض الخطوات الإيجابية لإعادة بناء العلاقة بين البلدين”.

وأضاف وزير خارجية قطر: “ننظر إلى الموضوع بإيجابية ونسعى لأن تعود العلاقات إلى دفئها وأن تكون طيبة ومتينة، واليوم لقائي مع معالي وزير الخارجية (المصري، سامح شكري) اتسم بالإيجابية والتفاؤل لإعادة العلاقات إلى نصابها الطبيعي”.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ “الأزمة الخليجية”، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية في دورتها الاعتيادية الـ155.
 

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