«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

الإثنين، 12-07-2021
06:58 ص
بدأت الفنانة دلال عبدالعزيز
، في الحديث مع الأطباء، بعدما
كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، عقب إصابتها بفيروس
كورونا .
وقالت مصادر مقربة من الفنانة
، إن دلال عبدالعزيز
، أنها بدأت
تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها، وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا،
حيث تقول دوما: “أنا راضية بأمر الله”، حسب الوطن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم
تأكيد شعورها بوفاة
زوجها، حتى لا يؤثر عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج، ومحاولة
على أن زوجها على قيد الحياة وفي حاجة لها، ما يجعلها متحمسة للعلاج والخروج من المستشفى.
وأضافت الصحيفة أن “دلال عبدالعزيز
كلما تحاول السؤال عن
زوجها الفنان سمير غانم
، يكون رد ابنتيها دنيا وإيمي، عليها أن حالته الصحية غير مستقرة،
ولا تختلف كثيرا عن حالتها، بالإضافة إلى أنه غير قادر على الحديث”.