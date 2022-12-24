أشرف زكي يكشف سبب ابتعاد عبلة كامل عن التمثيل ورفض تكريمها في مهرجان الدراما

السبت، 24-12-2022
03:09 م
كشف الفن
ان أشرف
زكي، نقيب المهن التمثيلية، أسباب ابتعاد الفن
انة عبلة كامل
عن الفن
لفترة طويلة، مؤكدًا
أن هذا قرارها الشخصي.
قال أشرف زكي عن ابتعاد عبلة كامل
في تصريحات تلفزيونية:
قرارها، بتقول أنا تعبت أنا زهقت، وحاولنا نكلمها كتير وهي اللي قررت وردها الدائم
اللي فيه الخير يقدمه ربنا، وأنا على تواصل معاها كبير واحنا أصدقاء جدًا.
تابع أشرف زكي قائلًا: كنا ناويين نكرّمها في مهرجان الدراما
اللي فات، وعبلة كامل
قالت لي خليني في دورات جاية وأنا مش مؤهلة دلوقتي واحترمنا ده
أنا ودكتور يحيى الفخراني، ولكن هي كويسة جدًا.
أضاف أشرف زكي: أنا عرفت إن ليها صديقة حميمة من خارج الوسط
توفيت وده مدخلها في حالة حزن، بس أنا مكلمتهاش من ساعتها.
قدمت عبلة كامل
عددًا كبيرًا من الأدوار المتميزة والمختلفة،
ومن أبرزها: دورها بفيلم خالتي فرنسا، والذي عُرض عام 2002 وشاركتها في البطولة منى
زكي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقدمت دورًا كوميديًّا مليئًا بالإفيهات.
يعد مسلسل سلسال الدم، من آخر أعمال عبلة كامل الفن
ية، والذي
عُرض عام 2018، وضم المسلسل العديد من الفن
انين منهم: رياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا
فريد شوقي وأميرة نايف ويوسف ونرمين ماهر ورشا سامي وإيمان سلامة ومنير مكرم، والمسلسل
من تأليف مجدي صابر، وتحت قيادة المخرج مصطفى الشال.