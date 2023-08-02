أسما شريف منير بإطلالة جريئة ومثيرة وتوجه رسالة لطليقها

الأربعاء، 02-08-2023
01:38 م
شاركت الفنانة أسما شريف منير
متابعيها عبر السوشيال ميديا ، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت الصور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة
بفستان أزرق أنيق ، وأعربت عن حبها للون الأزرق.
وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الأزرق حلو وإنتي محلياه"، "أسما جميلة الجميلات"، "الجمال كله"، "كل الألوان جميلة عليكي".
ووجهت الفنانة أسما شريف منير
رسالة شكر لطليقها ووالد ابنتها "لارا"، ونشرت صورًا تجمعهما من حفل تخرج ابنتهما من المدرسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت أسما على الصور: "كل حاجة في الدنيا تهون لما بشوفك في لحظات نجاحك، هنفضل دايما في ظهرك لحد لما نعجز أنا وبباكي، يارب ادينا الصحة ونشوفك في أعلى الأماكن وبتحققي كل أحلامك، بنحبك يا حياتي".
ووجهت أسما رسالة لوالد ابنتها و قالت: "هفضل أشكرك طول عمري على نبلك ووجودك في حياة بنتك عشان أنت من أرقى الأشخاص القليلين في الدنيا، ربنا يخليك ليها وتفضل ضهرها وسندها".
جدير بالذكر أن أسما هي ابنة الفنان شريف منير، وقدما معا برنامج عُرض على قناة ON E، وحمل اسم "أنا وبنتي"، واستضافا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، وهنا الزاهد.