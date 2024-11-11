أب ينهي حياة نجله بمساعدة صديق الضحية ويلقي جثمانه في النيل لسبب صادم







أقدم أب مصري على قتل نجله الشاب بمعاونة صديق الضحية، وقاما بإلقاء جثته في مياه النيل في محافظة الغربية.

وتفصيلاً، نجحت الأجهزة الأمنية في فك لغز العثور على جثة الشاب مجهولة الهوية، ملقاه في مياه النيل بالمحلة الكبرى، بعد أن تم اكتشافها أثناء تنظيف المياه من نبات ورد النيل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب، في العقد الثاني من عمره، غارقاً بين نبات ورد النيل، وفق "العربية نت".

وبعد تكثيف التحريات، تم التوصل إلى هوية الضحية، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، فيما اتضح أن الجاني هو والد المجني عليه الذي أقدم على قتل ابنه بالتعاون مع صديق الضحية المدعو، مبررين جريمةهما بسوء سلوك الشاب وكثرة سرقاته من المنزل.