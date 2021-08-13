الجمعة، 13-08-2021
11:09 ص
كم أسعار
العمرة وكيفية الحجز الإلكتروني
1442 هو سؤال يطرحه المهتمين سنويا من خلال
الشركات السياحية التي أصبحت تحدد هذه المسألة وتنظمها في إصدار التصاريح الخاصة
بالأفراد وبالمشاركة مع هيئة الحج والعمرة السعودية، وتختلف أسعار العمرة
بناءً
على كل دولة تقوم بإرسال مواطنيها وعمل خطة أسعار خاصة بها عن طريق الحجز الإلكتروني
.
كم أسعار العمرة وكيفية الحجز الإلكتروني 1442
بعد
عودة موسم العمرة بسبب الظروف التي مرت بها المملكة السعودية وتوقف نشاطاتها لمدة
عامين وأكثر حدث تباين كبير في الأسعار الخاصة بالشركات السياحية، واختلفت هذه
الأسعار بسبب مجموعة من العوامل.
ما بين مدة الإقامة الخاصة بالمعتمرين ومستوى
الخدمة الفندقية المقدمة لهم، وخطوط الطيران المسافرين عليها، وأخيرا ترتيب
البرنامج الخاص بهم من الشركات السياحية التابعة لبلادهم التي سافروا منها، وهذا
نوضحه من خلال الأسعار الأتية:
وصلت أسعار الفنادق 4 نجوم إلى سعر 20 ألف جنية كحد أدنى.
وصل سعر الرحلات البرية شاملة الإقامة والتكاليف إلى 15 ألف جنيه.
وصلت أسعار البرامج الاقتصادية الخاصة بالشركات السياحية إلى 16 ألف جنيه.
وصلت أسعار الفنادق عالية الخدمات فئة الخمس نجوم إلى مبلغ 22 ألف جنيه كحد أدنى.
وصلت القيمة الخاصة بتأشيرة العمرة إلى 350 ريال أساسي بالإضافة للقيمة الأساسية للمبلغ التي وصلت إليه 2300 ريال قابلة للزيادة في السنوات القليلة القادمة.
عودة موسم العمرة 1442
أكدت
وزارة الحج والعمرة
أنها أقرت تاريخ بداية العمرة من يوم الخامس والعشرين من يوليو
2021 وغرة محرم 1442هذا بعد أن توقفت إجراءات الحج والعمرة في السنوات الأخيرة
لمدة عامين كاملين.
وتحديد كل الأمور المتعلقة بالعمرة يتم وفق
عوامل عديدة منها(مدة الرحلة المستغرقة، وسعر التأشيرة الخاصة، وسعر الفنادق التي
تم حجزها ووسائل النقل والمواصلات )، وكل هذه الأمور تتحدد وفق آليات معينة يقرها
المعتمر وفقا لظروفه.
الحجز الإلكتروني للعمرة من الخارج
أكدت
الحكومة السعودية وفى سياق التسهيل على كل الأفراد الراغبين في أداء العمرة، أنه
سيصبح بإمكانهم الحجز الكترونيا دون الحاجة للذهاب والإياب وصعوبة السفر ويستطيع
المعتمر ترتيب مدة السفر وأسعار الفنادق ومدة الرحلة من خلال الموقع أيضا.
من خلال إدخال كل بياناته صحيحة إلكترونيا وهذا،
وقد صرحت السعودية أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه في القريب العاجل لأنه متوقف بشكل
كلى على المعتمرين من الخارج وليس من الداخل بسبب ترتيب التطبيق الإلكتروني بدون أخطاء ممكنة.
خطوات الحجز الإلكتروني للعمرة 1442
يستطيع
المعتمر من خلال التطبيق أن يقوم بالحجز من الداخل من خلال" تطبيق اعتمرنا
"بترتيب العمرة الخاصة به إلكترونيا وذلك من خلال عدة خطوات تكون على الشكل التالي:
يقوم المعتمر بتسجيل الدخول على التطبيق وتحديد اختيار التصريح ما بين الصلاة أو العمرة.
يقوم الشخص بتسجيل كل بياناته بطريقة منظمة وفى الخانات المطلوبة وتحديد المدة الزمنية الخاصة به.
يقوم بالنقر على تأكيد الطلب ومن ثم موافق ويقوم باختيار المسجد النبوي أو المسجد الحرام.
يطبع المعتمر التصريح بعد الموافقة ويذهب به إلى منطقة تسجيله ويسمح له بالدخول لأداء العمرة.
ضوابط موسم العمرة الجديدة
تم وضع العديد من الضوابط الجديدة من قبل وزارة
الحج والعمرة حتى يستطيع المعتمر أداء
فريضة العمرة بكل سهولة ويسر وهذه الضوابط هي:
التأكيد على العقد المنصوص عليه بين الوزارة وبين المعتمر حتى ولو قام بالتسجيل إلكترونيا من خلال جودة الخدمات.
التأكيد على أهمية التحديث الإلكتروني لبيانات المعتمر كل سنة على الأقل عند تغير برنامج العمرة.
الحرص على تسجيل بيانات المعتمر قبل الدخول لأداء العمرة على الموقع إلكترونيا على الأقل بأربعة وعشرين ساعة مثل (بيانات الدخول – بيانات المغادرة – رقم التذكرة – منفذ الدخول – منفذ الخروج).
التشديد على الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة كورونا للمعتمرين وإجراء المسحة الطبية الخاصة بذلك عند الدخول والخروج.
ختاما
تختلف أسعار العمرة
باختلاف العوامل المحيطة بكل بلد، وإجراءات التقديم والدخول
الخاصة به، وفقا للمعايير والشروط على أنها تتغير كل عام تغيرا ملحوظا.