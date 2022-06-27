الإثنين 27 يونيو 2022
توقيت مصر 23:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قادة «مجموعة السبع» يسخرون من صورة «بوتين» العارية.. ماذا قالوا؟

فشل التفاوض.. «ميرور»: صلاح يغادر ليفربول مجانًا

فشل التفاوض.. «ميرور»: صلاح يغادر ليفربول مجانًا

الموت يفجع الفنان عبدالعزيز مخيون

سحب فيلم «فارس» من دور السينما بعدما حقق 412 جنيهًا

محمد أبو جبل يحسم مصيره ويوقع لهذا النادي

شاب يلقي بنفسه من الطابق الـ 21 بالعباسية ويسقط على سيارة.. شاهد ماذا حدث

مدرب الأهلي الجديد.. لاعب مغمور ومدرب لم يحقق أي بطولة!

طريقة ذكية وبسيطة لاستعادة الرسائل المحذوفة من «واتساب»

تناوبا على مضاجعتها.. تفاصيل هتك عرض ممرضة دمياط

ADS
 

قادة «مجموعة السبع» يسخرون من صورة «بوتين» العارية.. ماذا قالوا؟

تنزيل
ا
Native
Teads
الإثنين، 27-06-2022 03:08 م

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن قادة "مجموعة السبع" ناقشوا أثناء عشائهم ما إذا كان عليهم خلع ملابسهم لإظهار أنهم "أكثر برودة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "هل نخلع ستراتنا أم نتركها؟".

ورد عليه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "علينا الانتظار حتى التقاط الصورة الرسمية قبل خلع ملابسنا".

ثم قال جونسون مازحا إن الزعماء "يجب أن يظهروا أنهم أكثر برودة من بوتين".

فأجاب ترودو: "سنقدم عرضا لركوب الخيل عاري الصدر".

فأضاف جونسون: "علينا أن نظهر لهم عضلات صدرنا".

والتقطت صور فوتوغرافية شهيرة تظهر بوتين عاريا حتى الخصر على صهوة حصان خلال رحلة إجازته في أغسطس 2009 إلى تايفا عندما كان رئيسا للوزراء.
 

إقرأ ايضا

f98725d5-9b2e-49c4-ad32-6363d236d3af

السفارة الإماراتية بالرياض تدعوكم لحضور الحوار الافتراضي "طَموحات في مجال الفضاء"

images

وفاة 17 شابًا وفتاة في وقت واحد بشكل غامض داخل ملهى ليلي

62214325_303

مصر تعزي أفغانستان.. مقتل 950 وإصابة 600 في زلزال عنيف