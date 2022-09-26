فضيحة.. مسؤول مغربي يستدرج صيدلانية ويفض بكارتها بطريقة ماكرة

الإثنين، 26-09-2022
10:31 ص
تورط مسؤول مغربي
في اغتصاب صيدلانية
، ليعدها بالزواج قبل
أن يخلى بها، ليصل الأمر أخيرا إلى ساحات القضاء.
وبحسب صحيفة "أكادير 24" المحلية، أمرت السلطات
القضائية في تطوان شمال المغرب بفتح تحقيق في شكاية تتعلق باتهامات موجهة لمستشار بالمجلس
الجماعي للمدينة.
وتتعلق الشكوى باتهام المسؤول المحلي بالاغتصاب باستعمال
العنف وافتضاض البكارة، حيث تقدم دفاع سيدة صيدلانية
بشكاية في الموضوع، ملتمسا التحقيق
والبحث.
واتهمت المجني عليها المتهم "باستدراجها لشقة يمتلكها
بدعوى لقاء عائلي، وتواجد أخته بالشقة نفسها، لكنها فوجئت به ينفرد بها، حيث لا يوجد
أحد سواهما، وقام بإدخالها بالعنف لغرفة النوم والعمل على اغتصابها وافتضاض بكارتها".
وأكد المتهم للمجني عليها أنه مازال يرغب في خطبتها والزواج
بها بعد ذلك، عندما احتجت عليه، وأكد لها أنه سيحضر عائلته لإتمام إجراءات عقد الزواج
الرسمي وتفاصيل حفل الزفاف، لكنه تخلف عن وعوده الكاملة وتنصل منها لاحقا.
وبحسب الصحيفة، ستقوم السلطات القضائية المكلفة بإجراء اختبارات
طبية بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة في تطوان، فضلا عن توجيه محاضر الاستماع للطرفين
قصد الدراسة واتخاذ القرارات المناسبة، طبقا لمحددات القانون.