الأربعاء، 08-12-2021
12:54 م
ألقت الشرطة الكويتية
، القبض على مواطنة وتمت إحالتها إلى الإدارة العامة
لمكافحة المخدرات، بتهمة التطاول على رجال الأمن، ومحاولة الهرب والتعاطي وحيازة
مخدر الشبو
.
وطبقاً لما رواه مصدر أمني لصحيفة «الراي»، فإن رجال الأمن العام، وخلال
قيامهم بجولة في محافظة حولي، اشتبهوا في فتاة بدت عليها علامات الارتباك وأنها في
حالة غير طبيعية، وبتوقيفها والتدقيق على بياناتها اتضح أنها مواطنة، وبالتحدث
معها استشاطت غضباً وتطاولت على رجال الأمن بألفاظ نابية وهددتهم، وتبين أنها خارج
نطاق التغطية، ما استدعى إخضاعها للتفتيش، فعثر بحوزتها على 4 أكياس شبو
وأدوات
تعاطٍ.
وأضاف المصدر أن «رجال الأمن قاموا بتحريز المضبوطات وأحالوها مع المتهمة
إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها على ذمة
قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي».