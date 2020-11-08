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بعد فوز بايدن ..

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس تنزانيا

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
 
الأحد، 08-11-2020 01:07 م متابعات- أمينة عبد العال
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالة تهنئة لرئيس تنزانيا جون بومبي ماغوفولي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد .
وقال الملك سلمان، في برقية التهنئة : "بمناسبة إعادة انتخابكم رئيس لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لفخامتكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي"، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
و  قال الأمير محمد بن سلمان في برقية تهنئة أخرى: "بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتكم، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".
جدير بالذكر أن العديد من الانتخابات الرئاسية حدثت الأيام القليلة الماضية ومنها فوز جون بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية ، كما تتم تتويج
الأمير أكيشينو وليا للعهد لليابان .
 

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