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رئيس وزراء قطر السابق: العراق بحاجة إلى ديكتاتور عادل مثل صدام حسين

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رئيس وزراء قطر السابق: العراق بحاجة إلى ديكتاتور عادل مثل صدام حسين

234402
حمد بن جاسم
Native
Teads
الخميس، 23-03-2023 09:53 ص

 

قال حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، إن الولايات المتحدة عندما قررت الخروج من العراق كان لديها قناعة أن خروجها سيسبب فجوة ويجب أن يعوضه تواجد عربي.

وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق، خلال لقاء مع مراسل "بي بي سي"، أنه لا يمكن مسامحة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على غزو الكويت، إلا أنه لا يمكن تبرير الاحتلال الأمريكي للعراق الذي لم يعتمد على إزاحة شخص صدام من الحكم فقط، بل تعمد هدم الدولة العراقية.

وتابع أنه لا يوجد أمل سريع في أن يخرج العراق من دوامة العنف الذي مر به لأنه متى وجد السلاح مع أطراف غير حكومية أو مؤسسات دولة يكون من الصعب السيطرة على الوضع الداخلي ويكون من الصعب أن تسلم هذه القوى أسلحتها وتعود إلى الانخراط في نظام ديمقراطي مؤسسي.

وأشار إلى أن العراق دولة عربية بغض النظر عن سني أو شيعي وهم جزء مهم للعالم العربي، موضحًا أن العراق في حاجة إلى ديكتاتور عادل مثل صدام حسين.

 

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