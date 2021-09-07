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تركي آل الشيخ يكشف ما فعله معه ولي العهد أثناء العملية الجراحية

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ارشيفية
Native
الثلاثاء، 07-09-2021 07:04 م

توجّه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ بالشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بسبب اهتمامه به خلال أزمته الصحية الأخيرة التي ألمت به.
وكتب على صفحته الخاصة: "اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على ما اكرموني به من عطف ورعاية … واشكر كل القائمين بمستشفى الملك فيصل التخصصي من أطباء وممرضين وخبراء أشعة وكل من أشرف على حالتي فلهم خالص الدعاء … وأشكر كل من سأل عني داخل المملكة وخارجها ".
وكان أجرى تركي آل الشيخ عملية جراحية لإيقاف نزيف عانى منه منذ 3 أشهر.
وكتب تركي في حسابه الخاص منشوراً طمأن فيه المتابعين عن حالته الصحية، قائلاً: "الحمدالله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه".
 

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