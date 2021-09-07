تركي آل الشيخ يكشف ما فعله معه ولي العهد أثناء العملية الجراحية

الثلاثاء، 07-09-2021
07:04 م
توجّه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار
تركي آل الشيخ
بالشكر
لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
، بسبب اهتمامه
به خلال أزمته الصحية الأخيرة التي ألمت به.
وكتب على صفحته الخاصة: "اتقدم بجزيل الشكر
والعرفان
لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على ما اكرموني به من عطف ورعاية
… واشكر
كل القائمين بمستشفى الملك فيصل التخصصي من أطباء وممرضين وخبراء أشعة وكل
من أشرف على حالتي فلهم خالص الدعاء … وأشكر
كل من سأل عني داخل المملكة وخارجها
".
وكان أجرى تركي آل الشيخ عملية جراحية
لإيقاف نزيف عانى منه
منذ 3 أشهر.
وكتب تركي في حسابه الخاص منشوراً طمأن فيه المتابعين عن
حالته الصحية، قائلاً: "الحمدالله أنا بخير وأشكر
كل من سأل لا أراكم الله مكروه".