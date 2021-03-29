بوتين يعلن عن الآثار الجانبية التي تعرض لها بعد تلقيه اللقاح

الإثنين، 29-03-2021
01:04 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الروسي
فلادمير بوتين
الذي تلقي اللقاح الروسي
للوقاية من هذا المرض في بداية الأسبوع ، ولفت
إلي أن الأثر الجانبي الوحيد الذي شعر به كان ألما خفيفا في عضلاته في الصباح
التالي لتلقي اللقاح وشعورا بعدم الارتياح في موضع الحقن .
وصرح الرئيس الروسي
أنه يتوقع أن تصل روسيا
إلي مرحلة المناعة
الجماعية أو ما يعرف بـ " مناعة القطيع " من فيروس كورونا المستجد بحلول
نهاية صيف 2021 .
و ربط بوتين
بين بلوغ
هذه المرحلة من المناعة الجماعية و رفع القيود الوقائية التي جري فرضها ، حسبما
نشرت وكالة " إنتر فاكس " الروسية .