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بوتين يعلن عن الآثار الجانبية التي تعرض لها بعد تلقيه اللقاح

بوتين
بوتين
 
الإثنين، 29-03-2021 01:04 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي تلقي اللقاح الروسي للوقاية من هذا المرض في بداية الأسبوع ، ولفت إلي أن الأثر الجانبي الوحيد الذي شعر به كان ألما خفيفا في عضلاته في الصباح التالي لتلقي اللقاح وشعورا بعدم الارتياح في موضع الحقن .
وصرح الرئيس الروسي أنه يتوقع  أن تصل روسيا إلي مرحلة المناعة الجماعية أو ما يعرف بـ " مناعة القطيع " من فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية صيف 2021 .
و ربط بوتين بين بلوغ هذه المرحلة من المناعة الجماعية و رفع القيود الوقائية التي جري فرضها ، حسبما نشرت وكالة " إنتر فاكس " الروسية .
 

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