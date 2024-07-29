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بعد الضجة.. حذف الفيديو الرسمي لافتتاح أولمبياد باريس

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بعد الضجة.. حذف الفيديو الرسمي لافتتاح أولمبياد باريس

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الإثنين، 29-07-2024 11:03 ص

 

مع تصاعد حدة الانتقادات اللاذعة، حذف الفيديو الرسمي لحفل افتتاح أولمبياد "باريس 2024" من حساب "يوتيوب" الخاص بالبطولة.

وعند الولوج لقناة "يوتيوب" الخاصة بالألعاب الأولمبية وتشغيل الفيديو الخاص بحفل افتتاح أولمبياد باريس، تظهر رسالة بأن الفيديو غير متاح، رغم أن حفلات الافتتاح للدورات السابقة متاحة، وكذلك محتوى البطولة الحالية من عدة رياضات.

ولم تقدم الجهات الرسمية حتى الآن أي سبب أو تفسير لحذف الفيديو من "يوتيوب".

وأقيم حفل افتتاح الأولمبياد الجمعة الماضي، وشهد مجموعة من الفقرات التي أثارت الجدل مثل تجسيد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي من قبل مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا، وكذلك المغني فيليبي كاترين الذي ظهر عاريا ويجسد الرب الإغريقي ديونيسيس ضمن نفس المشهد الخاص بـ"العشاء الأخير".

وتلقى الحفل ردود أفعال سلبية كثيرة، إذ وصف بأنه يهين الديانة المسيحية بسبب تجسيد لوحة العشاء الأخير، كما تم انتقاده بسبب ترويجه للعنف بحسب البعض من وسائل الإعلام بسبب الفقرة الغنائية التي أظهرت الملكة السابقة ماري أنطوانيت تغني برأس مقطوعة.

كما تعرض الحفل لانتقادات لتضمنه بعض الأخطاء، منها مثلا رفع علم الأولمبياد معكوسا، ومناداة فريق كوريا الجنوبية على أنه فريق كوريا الشمالية.

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