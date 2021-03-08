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بالصور.. وزير خارجية السعودية يصل قطر في زيارة رسمية

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الوزيران
 
الإثنين، 08-03-2021 02:48 م

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.
وتعد هذه أول زيارة رسمية بعد المصالحة الخليجية التي وضع "اتفاق العلا"، أطرها وكان البداية الحقيقية لذوبان الجليد في العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من طرف وقطر من طرف آخر.




 

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