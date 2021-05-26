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بالصور.. السعودية تستقبل وزير سوري لأول مرة منذ 10 سنوات

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الأربعاء، 26-05-2021 09:30 ص

أجرى وزير السياحة السوري، محمد رامي مارتيني، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لأول مرة منذ عشر سنوات، والتي ستستمر لثلاثة أيام لحضور فعاليات سياحية.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدر من السياحة السورية، أن “زيارة الوزير (مارتيني) للرياض جاءت تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية”.
وأضاف المصدر: “سيشارك الوفد السياحي السوري بالاجتماع السابع والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إضافة إلى مؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض”.


 

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