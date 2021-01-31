انهيار الطريق السريع بسبب العاصفة

الأحد، 31-01-2021
10:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
انهار جزء كبير من الطريق السريع الأول في كاليفورنيا
، بسبب العاصفة
الشتوية التي تسببت بسقوط أمطار غزيرة و ثلوج علي المنطقة قرب " بيج
سور" .
و أشار مسئولون في إدارة الطريق في كاليفورنيا
في بيان أصدرته أمس وتداولته
وسائل الإعلام ، إلي أن الانهيارات في المنطقة المطلة علي الطريق السريع الأول طغت
علي البينة التحتية لتصريف مياه الأمطار و انتشرت علي الطريق السريع و تسببت
بانهيار جزء كبير من الطريق السريع " هايواي 1 " في منطقة " رات
كريك " علي بعد 24 كيلو متر إلي الجنوب من " بيج سور" وهي منطقة
جبلية خلابة تمتد علي طول الساحل الأوسط في ولاية كاليفورنيا
.
جدير بالذكر أن شرطي دورية الطرق السريعة فيا لولاية ، جون ييراس ، لاحظ
أثناء قيامه بأعمال الدورية في وقت متأخر من الخميس الماضي انهيار جزء من الطريق
السريع و سقوطه في مياه المحيط الهادي .