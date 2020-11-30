المملكة تدين هجوم نيجريا بكلمات صارمة

المملكة العربية السعودية

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجريا و أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ، بأشد عبارات الشجب و الأمتعاض .

و قدمت وزارة الخارجية نيابة عن المملكة العزاء والمواساة لذوي ضحايا جمهورية نيجريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعب مع تمنيات المملكة بالشفاء العاجل للمصابين .

كما جددت الوزارة التأكيد علي وقوف المملكة و تضامنها مع جمهورية نيجريا الاتحادية ضد هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار .

