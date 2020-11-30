المملكة تدين هجوم نيجريا بكلمات صارمة

الإثنين، 30-11-202011:03 صمتابعات- أمينة عبد العال
أدانت المملكة
العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في شمال شرق نيجريا و أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ، بأشد
عبارات الشجب و الأمتعاض .
و قدمت وزارة الخارجية نيابة عن
المملكة العزاء والمواساة لذوي ضحايا
جمهورية نيجريا الاتحادية الشقيقة حكومة وشعب مع تمنيات المملكة بالشفاء العاجل
للمصابين .
كما جددت الوزارة التأكيد علي وقوف المملكة و تضامنها مع جمهورية نيجريا
الاتحادية ضد هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار .