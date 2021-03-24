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اغتيال محمود الورفلي المطلوب للجنائية الدولية

الورفلي-..-يد-حفتر-التي-تعدم-وتنبش-القبور-بليبيا
محمود الورفلي
 
الأربعاء، 24-03-2021 07:08 م المصريون

ترددت أنباء عن اغتيال الضابط في جيش الجنرال الليبي خليفة حفتر، محمود الورفلي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرائد محمود الورفلي، تعرض لمحاولة اغتيال رميًا بالرصاص، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الليبية، إن مسلحين أطلقوا النار على الورفلي قرب جامعة العرب الطبية، وأن مرافقا له قُتل على الفور، كما نقل شقيقه  للعناية المركزة.
 

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