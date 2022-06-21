الجمعة 24 يونيو 2022
توقيت مصر 12:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نقابة المهن الموسيقية تعلق على اختفاء آمال ماهر

مستشار الرئيس يهاجم مبروك عطية: كلامك مُبتذل وأقرب للإرهاب

الحكومة تعلق على جريمة قتل طالبة المنصورة: موجودة في العالم كله

انفجار رئة شاب بسبب «الضحك»

بركات: إيهاب جلال اتظلم وأنا بعتذر له.. ولكن الموضوع خطأ من البداية

أمير قطر في مصر.. وقمة مصرية قطرية غدًا السبت

قاتل طالبة المنصورة: مضوني على شيكات أمانة

لحظات مرعبة.. غرق متسابقة في بطولة سباحة بعد تعرضها للإغماء (صور)

الدولار يستبق قرار البنك المركزي ويرتفع في البنوك

وفاة «شيخ المجاهدين» في سيناء

ADS
 

ابن «إيلون ماسك» يتحول جنسيًا إلى فتاة ويحذف اسم والده

202205131121432143
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 21-06-2022 01:05 م

قدمت ابنة الملياردير إيلون ماسك طلبا لتغيير اسمها قائلة إنها «لم تعد تعيش مع والدها أو ترغب في أن تكون على صلة به بأي طريقة أو شكل من الأشكال».
 وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قدم الطلب لتغيير الاسم والحصول على شهادة ميلاد جديدة تعكس هويتها الجنسية الجديدة، نظرا لأنها متحولة جنسيا، إلى محكمة مقاطعة لوس أنجليس العليا في سانتا مونيكا في أبريل وكشفت تقارير إعلامية على الإنترنت النقاب عنه في الآونة الأخيرة.
وطلبت ابنة ماسك - وكان اسمها في السابق خافيير ألكساندر ماسك - التي بلغت مؤخراً 18 عاما، وهو سن الرشد في كاليفورنيا، من المحكمة تغيير الاعتراف بنوعها الجنسي من ذكر إلى أنثى وتسجيل اسمها الجديد، وفقاً لوثائق المحكمة المتاحة عبر الإنترنت من خلال موقع «بلين سايت دوت أورغ».
 وجرى تعديل اسمها الجديد في المستند الإلكتروني. ووالدتها هي جاستين ويلسون، التي طلقت من ماسك عام 2008.

ولم يكن هناك أي تبرير آخر للخلاف بين ابنة ماسك ووالدها، رئيس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، والذي يسعى للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفي مايو أي بعد نحو شهر من تقديم وثيقة تغيير الاسم والجنس، أعلن ماسك دعمه للحزب الجمهوري، الذي يدعم ممثلوه المنتخبون مجموعة من التشريعات التي من شأنها أن تحد من حقوق المتحولين جنسيا في ولايات أمريكية.
 

إقرأ ايضا

62214325_303

مصر تعزي أفغانستان.. مقتل 950 وإصابة 600 في زلزال عنيف

مطعم-بخاري

رائحة لحوم عفنة تقود الشرطة لكشف كارثة في مطعم شهير بالسعودية(فيديو)

1006abc5-b870-47aa-a5a0-ae8b2e69b716

أكبر قبائل المملكة العربية السعودية