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وفاة أول أسيرة فلسطينية في مصر.. ومحمود عباس يصدر بيانًا

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وفاة أول أسيرة فلسطينية في مصر.. ومحمود عباس يصدر بيانًا

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الراحلة فاطمة البرناوي
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الخميس، 03-11-2022 12:21 م

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المناضلة الوطنية الكبيرة فاطمة البرناوي، أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي توفت اليوم الخميس، في مصر عن عمر ناهز 83 عاما.

وأوعز لسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، بإنجاز كافة الترتيبات اللازمة واللائقة بتاريخ المناضلة البرناوي المشرف.

ولدت المناضلة برناوي في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري ولأم أردنية فلسطينية، وشارك والدها في ثورة عام 1936، وعادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الأفريقية، وما أن بلغت الثامنة عشرة حتى التحقت في صفوف حركة "فتح".

وكانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأمضت 10 سنوات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنها وإبعادها للخارج في 11/11/1979، ثم عادت إلى قطاع غزة عام 1994، وتولت قيادة الشرطة النسائية، ومنحها الرئيس محمود عباس وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005.
 

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