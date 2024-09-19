



وثق مقطع فيديو لحظة انفجار أجهزة لاسلكي "ووكي توكي"، أثناء تشييع جثامين عناصر حزب الله الذي قتلوا في انفجارات أجهزة "البيجر" أول أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو لحظة انفجار أجهزة اللاسلكي أثناء مراسم التشييع، وسط صراخ النساء جراء الإنفجار.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن عدد القتلى في تفجيرات أجهزة اللاسلكي، الأربعاء، ارتفع إلى 14 شخصاً.

وأضاف المركز، أن أكثر من 450 شخصاً أصيبوا بجروح ما بين الخطيرة والمتوسطة.