كانوا متجهين إلى القاهرة.. لبنان يوقف أفراد من آل الأسد في مطار بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم توقيف زوجة وابنة دريد الأسد وهو ابن رفعت الأسد في مطار بيروت الدولي، وذلك بسبب حيازتهم جوازات سفر مزورة.

وذكر موقع "لبنان الكبير" أنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مبينا أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.

وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن لبنان أو استخدامه بخرق قوانين لن يجدي نفعا وأن الأجهزة الأمنية وخصوصا الأمن العام سيكون بالمرصاد.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن "مستشار بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني علي مملوك غير موجود في لبنان ولم يدخل البلاد"، مشيرا إلى أن زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار.