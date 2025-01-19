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حماس تعلن أسماء 3 أسيرات إسرائيليات تنوي الإفراج عنهن اليوم

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الأحد، 19-01-2025 10:57 ص

 

 

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قرارها الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات في إطار صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع إسرائيل وكشفت عن أسمائهن.

وجاء في بيان الناطق الرسمي باسم "الكتائب" أبو عبيدة: "في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، قررت "كتائب القسام" الإفراج اليوم الأحد 19 يناير 2025 عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاما)، دورون شطنبر خير (31 عاما).

وتعتبر المحتجزات الثلاث مدنيات وسيتم في مقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

وقبل قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأنه "يجري الآن نقل قائمة المحتجزين الإسرائيليين إلى الوسطاء الدوليين."

وذكرت "القناة 12" العبرية أن إسرائيل "استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم."

ويأتي ذلك بعد ما أعلنه متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأن وقف إطلاق النار لن يدخل حيّز التنفيذ في غزة ما لم تسلّم "حماس" إسرائيل أسماء المختطفات اللواتي سيتم إطلاقهن اليوم.

وتنفيذا للوعود، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد "ضرب عدة أهداف إرهابية في شمال قطاع غزة ووسطه بالمدفعية والطائرات"، فيما أفادت مراسلتنا بوقوع قتلى ومصابين في قصف استهدف بيت حانون.

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