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بينهم مصر.. ترامب يهدد 9 دول بشكل صريح

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الإثنين، 02-12-2024 01:59 م

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على تجمع من تسع دول إذا قامت هذه الدول بالتحرك لتقويض الدولار الأمريكي.
وكانت تهديداته موجهة إلى دول تحالف بريكس، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
وقد تقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا بطلبات للانضمام إلى التجمع، وأعربت العديد من الدول الأخرى عن اهتمامها بالانضمام.
وفي حين أن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخداما في التجارة العالمية، وقد صمد في وجه التحديات السابقة لهيمنته، يقول أعضاء التجمع ودول نامية أخرى إنها سئمت من هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي.
وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "نحن نطالب بالتزام من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة للبريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فستواجه (هذه الدول) رسوما جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تتوقع (الدول) وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع".

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